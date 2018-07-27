РИАМО - 27 июл. В центре Москвы неизвестный напал на сотрудника полиции и причинил ему телесные повреждения, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, днем в пятницу в центре Москвы сотруднику полиции, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестный мужчина умышленно нанес несколько ударов ножом в область груди и скрылся с места происшествия. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

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