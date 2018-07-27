РИАМО - 27 июл. В центре Москвы неизвестный напал на сотрудника полиции и причинил ему телесные повреждения, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, днем в пятницу в центре Москвы сотруднику полиции, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестный мужчина умышленно нанес несколько ударов ножом в область груди и скрылся с места происшествия. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
По ее словам, в настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.
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