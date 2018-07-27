РИАМО - 27 июл. Стали известны популярные туристические поездки на предстоящие выходные, 28 и 29 июля, в России, в число лидеров вошел исторический фестиваль «Зарайский ратный сбор» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В топ-5 самых интересных поездок на летние выходные, популярных у туристов, вошли путешествия в Санкт-Петербург на День Военно-морского флота России, в подмосковный Зарайск на исторический фестиваль «Зарайский ратный сбор», в Тверскую область на фестиваль реконструкторов «Былинный берег», в Пермь на этнофестиваль KAMWA-2018 и в Анапу на фестиваль «Вино и музыка в Винной деревне», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туристических событий.

Фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор VIII» пройдет 28 и 29 июля в городском округе Зарайск Московской области на берегу реки Осетра, на 1 километр западнее деревни Карманово, на территории строящегося центра «Кремль имени Евпатия Коловрата».

В программе исторического фестиваля - реконструкция битвы русской дружины и европейских рыцарей, выступления по средневековому бою, турниры европейских рыцарей, конные и лучные турниры, мастер-классы ремесел, а также ярмарка оружия, доспехов, товаров средневекового быта и исторических блюд и напитков. «Зарайский ратный сбор» в июле 2017 года посетили более 15 тысяч человек, включая свыше 300 участников из 28 исторических клубов.