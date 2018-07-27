РИАМО - 27 июл. Более 150 обращений жителей о незаконной торговле поступило в общественные пункты порядка с начала 2018 года, по 25 из них возбуждены дела об административных правонарушениях, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«За полгода в общественные пункты охраны порядка района Академический Юго-Западного административного округа поступило более 150 обращений граждан с жалобами на несанкционированную торговлю. По результатам обращений проведены проверки активистами, о выявленных случаях доложено в управу и отдел внутренний дел района, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Во время одного из рейдов активистов общественного пункта порядка района Академический, 25 июля выявлено одно нарушение правил торговли – пожилая женщина торговала овощами на улице Профсоюзной возле дома 15. После проведенной профилактической беседы нарушение было устранено.

Летом чаще всего идет торговля овощами, фруктами, цветами и товарами повседневного спроса. Сами торговцы не платят налоги за свою деятельность и часто занимают тротуары, создавая помехи для прохода граждан. Также реализуемый ими товар может нести угрозу жизням покупателей.

Основной пик нелегальной торговли приходится на конец рабочего дня – с 17:00 до 19:00 часов возле станций метро «Академическая» и «Профсоюзная».