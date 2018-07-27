РИАМО - 27 июл. Порядка 400 праздничных плакатов украсят столицу ко Дню крещения Руси 28 июля, их разместят на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вечером 28 июля на медиафасадах домов №11, №15, №19 на Новом Арбате пройдет трансляция поздравительных видеороликов, посвященных этой дате. Горожане и гости столицы увидят изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, и памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади», – сказал Бирюков.

Также 28 июля в Москве состоится богослужение в честь 1030-летия крещения Руси. Впервые в новейшей истории Русской православной церкви богослужение в честь годовщины крещения Руси пройдет не в храме, а на Соборной площади, такое решение принято из-за большого количества желающих посетить мероприятие.

Богослужение начнется в 09:30, а после него, в 12:00, крестный ход во главе с двумя патриархами пройдет от Соборной площади Кремля через Боровицкие ворота до Боровицкого холма, где будет совершен заключительный молебен. Затем предстоятель Русской православной церкви обратится со словом приветствия ко всем собравшимся.

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