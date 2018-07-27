РИАМО – 27 июл. Президент России Владимир Путин готов в будущем встречаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом при наличии соответствующих условий, сообщает Газета.ru.

Президент во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР выразил готовность проводить дальнейшие встречи с Трампом, если у лидера США есть такое желание.

«Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста», — сказал Путин.

Он отметил, что Трамп знает об этом приглашении.

Путин также обратил внимание на возможность встречи с Трампом на международных площадках.