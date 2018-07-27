РИАМО - 27 июл. Международный аэропорт «Жуковский» начал авиасообщения по маршруту «Жуковский – Тайюань (КНР)», первый рейс вылетел из Жуковского в пятницу в 11:24 по московскому времени, говорится в сообщении пресс-службы компании «Рампорт».

«Жуковский – Тайюань» – шестое направление полетов в Китай. Полеты по новому направлению будут осуществляться один раз в неделю – по четвергам.

«Спрос на авиаперевозки между Россией и Китаем остается стабильно высоким. Накопленный в ходе реализации этой программы опыт позволяет утверждать, что и новый маршрут будет пользоваться популярностью у туристов», – сказал генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила.

«Жуковский – Тайюань» – шестое по счету направление, открытое авиакомпанией Pegas Fly из Жуковского в рамках совместной программы развития китайского туризма на территории Российской Федерации. В настоящий момент регулярные полеты осуществляются также в Гуанчжоу, Сиань, Фуджоу, Хайкоу и Цзинань. Активное участие туристических операторов КНР обеспечивает 100% заполнение рейсов по этим маршрутам.

Аэропорт «Жуковский» – российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысяч метров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. По итогам работы в 2017 году «Жуковский» стал победителем премии «Воздушные ворота России» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 0,5 миллиона человек».

Аэропорт «Жуковский» 4 августа проведет акцию «Полет ради полета»>>