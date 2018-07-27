РИАМО - 27 июл. На 1-й Брестской улице в Москве днем в пятницу неизвестный мужчина напал на полицейского, сотрудника полиции госпитализировали, в настоящее проводится поиск злоумышленника, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сегодня около 15 часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника столичной полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.

Полицейского с телесными повреждениями направили для оказания помощи в медицинское учреждение.

«Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», - заключается в сообщении.