РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 июл. В настоящее время в подмосковном Королеве проводится анкетирование граждан с целью исследования городской экономики и разработки проектов по ее улучшению, сообщается на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Компания «Новая земля» проводит исследование, необходимое для разработки проектов развития городской экономики, создания рабочих мест и улучшения качества жизни в городе в целом.

«Сейчас мы собираем информацию о том, где работают и проводят свое свободное время горожане, почему живут именно в Королеве, какие проблемы и преимущества есть у этого места», – говорится в сообщении.

Для участия в исследовании жителям города необходимо заполнить анонимную анкету. Данные будут использованы исключительно в обобщенном виде. Пройти 5-минутное анкетирование можно по ссылке.