РИАМО - 27 июл. Новый жилой дом в поселке Володарского Ленинского района Подмосковья получил заключение о соответствии техрегламентам и проектной документации, его готовят к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому №4Б, возведенному на улице Текстильной в поселке Володарского Ленинского района. Застройщиком жилого дома выступает ООО «Солнечный парк».

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь двухсекционного десятиэтажного дома составляет 8349 квадратных метров. Дом рассчитан на 95 квартир жилой площадью 5795 квадратных метров, из них 38 однокомнатных, 38 двухкомнатных, 19 трехкомнатных. Часть помещений на первом этаже здания предназначена для размещения офисов.

На прилегающей территории размещены детская игровая и спортивная площадки, обустроены тротуары, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.