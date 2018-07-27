РИАМО - 27 июл. На Новом Арбате в столице продолжает свою работу первый общегородской книжный фестиваль «Букинист», помимо широкого выбора книг гостей ждет насыщенная культурная программа, в частности, около тысячи часов мастер-классов по переплетным работам и книжной иллюстрации, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Книжный фестиваль «Букинист» проходит в столице впервые. С 20 июля и по 21 октября на четырех фестивальных площадках на Новом Арбате посетителей ждет широкий выбор литературы на любой вкус (в том числе антикварные издания и книги на иностранных языках), а также разнообразная культурная программа.

«За три месяца на фестивале пройдет порядка тысячи часов бесплатных творческих мастер-классов для взрослых и детей. Все желающие смогут привести в порядок домашнюю библиотеку, освоив различные техники книжного переплета. А еще – смастерят «блокнот путешественника» и попробуют свои силы в скрапбукинге и книжной иллюстрации», - отмечается в сообщении.

Так, на площадке по адресу: Новый Арбат, 13, в помещении фестивальной библиотеки научат оформлять памятные альбомы, а также украшать открытки и блокноты с помощью приемов скрапбукинга. А также расскажут о различных техниках рисования, о том, как создавать книжные иллюстрации и коллажи в духе произведений выдающихся художников. Мастер-классы проходят по будним дням с 13:00 до 18:00, а также по воскресеньям с 12:00 до 18:00.

На площадке по адресу: Новый Арбат, 19, во все дни фестиваля, с 12:00 до 18:00, работает переплетная мастерская. Участники мастер-классов освоят самые разнообразные техники создания переплета и реставрации книг. Отдельные занятия посвящены созданию японского переплета. Главная особенность этого способа оформления – в отсутствии привычного корешка; книга сшивается декоративными швами, которые становятся самостоятельным элементом дизайна. Также участники мастер-класса смогут изготовить простой блокнот-книжку и декорировать его вышивкой.

В рамках мастер-класса «блокнот путешественника» участники создадут необычный блокнот, страницы в котором фиксируются не на жесткий переплет, а на систему блочных крепежей, которая позволяет с легкостью заменять заполненные страницы и надежно фиксировать в блокноте необходимые дополнительные документы - карты, билеты, открытки и многое другое.

Все мастер-классы адаптированы для участия детей от девяти лет и старше, а дети младшего возраста справятся с заданиями при участии родителей.

Все четыре площадки фестиваля «Букинист» располагаются на Новом Арбате и работают ежедневно: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 11:00 до 22:00 по выходным. Помимо мастер-классов, в программу входят лекции, спектакли, театрализованные чтения, встречи с писателями и заседания книжного клуба. Участие во всех мероприятиях – бесплатно для всех желающих.

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