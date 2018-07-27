РИАМО - 27 июл. В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по регби среди юношей до 17 лет, сборная Московской области вышла из группы, где одержала две уверенные победы с общей разницей «+53», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале представители спортивной школы по олимпийским видам спорта всухую выиграли у команды из Таганрога – 48:0.

«В финале, в котором сыграли три коллектива, команда из Подмосковья заняла 3-е место, уступив лишь по дополнительным показателям. Все три участника выиграли по одному матчу, набрав одинаковое количество очков, но у подмосковных регбистов оказалась наименьшая разница занесенных и пропущенных попыток. На втором месте «Южное Тушино» из Москвы, чемпионом стал красноярский «Енисей-СТМ»», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что регбисты региона сражались против представителей лучших школ страны.

«Они заслуживали победы в турнире, и только нюансы склонили чашу весов в пользу их соперников. В команде растет достойная смена, которая сможет успешно выступать на уровне национального чемпионата», – заявил Терюшков.