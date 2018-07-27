РИАМО - 27 июл. Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу отклонила вопрос, поступивший в Мосгоризбирком от инициативной группы для пенсионного референдума, посчитав формулировку не соответствующей требованиям закона «О референдуме», передает корреспондент РИАМО.

ЦИК РФ получил уведомление из Мосгоризбиркома о ходатайстве о регистрации Московской городской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ по вопросу «Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». В течение 10 дней с момента получения уведомления ЦИК должен дать заключение о соответствии либо не соответствии требованиям закона «О референдуме» формулировки данного вопроса.

«Здесь создается явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами для вынесения на референдум вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы референдума по предлагаемому вопросу. При таких обстоятельствах рассматриваемая формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования», — сказала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Она добавила, что, таким образом, предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос не соответствует требованиям части 7 статьи 6 ФКЗ «О референдуме РФ».

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.