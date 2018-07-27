РИАМО - 27 июл. В Москве почти по итогам голосования в проекте «Активный гражданин» долю многолетних растений в цветниках увеличили почти в два раза, к концу сентября планируют высадить еще порядка 365 тысяч многолетников, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

До недавнего времени цветники в Москве оформляли в основном однолетними растениями, но из-за особенностей цветения их приходилось менять два раза в сезон - на весенний и летне-осенний период. В 2016 году на обсуждение в проекте «Активный гражданин» вынесли вопрос об увеличении там, где это возможно, доли многолетних растений. В голосовании приняли участие более 211 тысяч человек, большинство из которых (75,82%) единогласно поддержали идею заменить часть однолетних растений на многолетние.

«К концу сентября свыше 365 тысяч многолетников будут высажены в цветники на улицах столицы. Эти растения неприхотливы и устойчивы к морозам, а многие виды еще и устойчивы к засухам, есть и те, которые переносят избыточное увлажнение почвы. Такие особенности цветов позволят значительно сократить расход времени и средств по уходу за городскими клумбами», - отмечается в сообщении.

Так, в этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к высадке почти 350 тысяч многолетников – всего 150 различных видов и сортов растений, среди них такие интересные культуры, как манжетка, кровохлебка и полынь.

А на август и сентябрь этого года государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода» запланировало высадку многолетних растений на территории почти 3 тысячи квадратных метров. При этом посадят 16 тысяч разнообразных цветов, среди них нивяник, примула, гвоздика травянка, синюха, герань, монарда, очиток, хосты, сибирский ирис и много видов колокольчиков.

Более 350 тысяч многолетних растений украсят цветники Москвы>>