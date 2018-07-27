РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июл. В подмосковном Подольске на бульваре имени кинорежиссера Евгения Карелова открыли кафе «Два капитана» с большим выбором рыбных блюд, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

«В преддверии Дня военно-морского флота и 85-летнего юбилея режиссера в Подольске на бульваре имени Евгения Карелова открыли новое кафе. Название выбрали не случайно: Евгений Карелов снял известные картины, в том числе фильм «Два капитана» по одноименному роману Вениамина Каверина», – говорится в сообщении.

В меню представлен большой выбор рыбных блюд. Кафе оформили в морском стиле, что понравилось первым посетителям заведения – военным морякам. Среди них были и капитаны, командовавшие подводным атомным крейсером «Подольск» и подшефным дивизионом пограничных сторожевых кораблей.

Открытием кафе занималось муниципальное предприятие «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли».