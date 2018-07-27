РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Дворец культуры «Балашиха» будет реконструирован, работы начнутся в 2019 году, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В пятницу Косарева присутствовала на закрытии пятого сезона Московского губернского театра в доме культуры, где его художественный руководитель, народный артист России Сергей Безруков представил спектакль «Маленький принц».

«Когда здание находится в таком состоянии, как сейчас – оно требует срочного ремонта. И пройдя по всему Дворцу культуры, я еще раз убедилась, что такие объекты должны в приоритетном порядке включаться в программу капитального ремонта», – сказала Косарева.

Она добавила, что в 2019 году также начнется капитальный ремонт в Доме культуры «Кучино», а также в двух Домах культуры, расположенных в военных городках Северный и Заря.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что на капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха» выделено более 300 миллионов рублей.

«Здание дворца сейчас находится в аварийном состоянии, и мы полностью отремонтируем его, восстановим тот исторический облик, который был в старой части здания, сделаем действительно хорошее помещение для занятий, для проведения мероприятий», – сказал Юров.

Он добавил, что сейчас во Дворце культуры занимается около 2 тысяч детей, после ремонта это количество возрастет. По словам Юрова, ремонт планируется завершить к 2020 году. По его итогу изменится не только внешний облик Дворца культуры, но и его техническое оснащение.