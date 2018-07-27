РИАМО – 27 июл. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия не будет отказываться от доллара, и добавил, что евро пока не может претендовать в полном объеме на такую универсальность, как у доллара, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию долларов в расчетах», — сказал Путин.

Он отметил, что евро пока не может претендовать в полном объеме на такую универсальность, как у доллара.