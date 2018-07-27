РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. Инспекторы Госавтоинспекции городского округа Люберцы провели акцию «ПДД для малышей» и рассказали детсадовцам правила безопасного перехода дороги, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Акцию «ПДД для малышей» провели сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с воспитанниками детского сада №5 в Люберцах. Она была направлена на формирование у детей безопасной модели поведения в дорожно-транспортной среде. Сотрудник ГИБДД в игровой форме провел мастер-класс с детьми по переходу проезжей части и указал наиболее безопасные пешеходные переходы», – говорится в сообщении.

Инспектор напомнил, что при переходе проезжей части необходимо крепко держать за руку родителей и не играть вблизи дороги. Юным велосипедистам рекомендуется использовать велозащиту и световозвращающие жилеты.

Во время мероприятия дети смогли попробовать себя в роли пешеходов и водителей на транспортной площадке детского сада, а госинспектор проанализировал допущенные ими ошибки.