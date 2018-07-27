РИАМО - 27 июл. Первого августа в рамках IV международного фестиваля искусств «Вдохновение» состоится музыкально-световое открытие праздничного вечера, посвященного дню рождения главной выставки страны, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Сердце ВДНХ — Центральная аллея — засияет разными красками, а исторические павильоны и фонтаны станут декорациями для концерта симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». В первый день августа в 20:30 на открытой сцене перед павильоном №1 «Центральный» со стороны фонтана «Дружба народов» симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит любимые всеми мелодии.

«Концерт предварит включение уникальной подсветки: разноцветные лучи осветят исторический павильон №1 «Центральный» и цветочный партер аллеи, а струи фонтана «Дружба народов» разукрасят яркими красками световой партитуры, создавая неповторимую атмосферу гармонии и вдохновения», - говорится в сообщении.

Главным событием вечера станет шоу французского театра Les Plasticiens Volants «Космическая одиссея», на котором гости праздника увидят парад невероятных по форме, цветам и размерам фантастических фигур, движущихся по земле между людьми и парящих в воздухе.

Вход на мероприятие свободный.

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