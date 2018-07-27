РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июл. Подрядчик, который будет завершать строительство дома №2 на улице Тарасовская в Королеве, определится после оценки стоимости работ, смету планируется составить до 10 августа, строительные компании сами примут решение в зависимости от стоимости завершения строительства, сообщил заместитель руководителя городской администрации Сергей Иванов в ходе заседания.

В Королеве в пятницу прошло четвертое заседание рабочей группы координационного совета и общественное обсуждение вопросов градостроительства и архитектуры. В ходе заседания участники обсудили завершение строительства домов на Тарасовской, расширение улицы Станционной и участие общественной палаты в выездных заседаниях рабочей группы и администрации.

«Компания «Гранель» в настоящий момент проводит обследование конструкций и составляет смету завершения строительства. Эту процедуру планируется завершить 10 августа, после чего будет принято решение о том, кто будет завершать строительство. Когда подрядчик будет найден, проведем собрание дольщиков дома №2 на Тарасовской. Работы в доме на Тарасовской, 14 идут по графику, на объекте работает более 70 человек», – сказал Иванов.

В доме на Тарасовской, 14 рабочие завершают благоустройство, отделку мест общего пользования и ремонт квартир для переселенцев из дома на Калининградской, 3А. Также в первой декаде августа планируется перевести электричество на постоянную схему, ведутся работы по подключению котельной и установке пожарной сигнализации. Дом планируется сдать в сентябре текущего года.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. Строительство дома на Тарасовской, 14 завершает компания «Гранель». Администрация города продолжает контролировать ход строительства.