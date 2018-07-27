РИАМО - 27 июл. Иностранные граждане смогут принять участие в форуме «Я - гражданин Подмосковья» в 2019 году, если участники мероприятия проявят инициативу в этом вопросе, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу на форуме «Я - гражданин Подмосковье» впервые проходит день открытых дверей - это уникальная кадровая площадка, на которой представлены лучшие вузы, колледжи, ведущие компании Московской области. Свои стенды представили МГИМО, авиакомпания S7, аэропорт «Шереметьево», компании «Пепси» и «ИКЕА», «Академия Фетисова».

«Если вы хотите, чтобы была иностранная молодежь на форуме («Я - гражданин Подмосковья» - ред.), то вы сами этим должны заняться, сами должны пригласить, сами должны в своих сетях организовать. Мы можем выделить средства для того, чтобы ребята приехали», - сказал Воробьев во время общения с участниками форума.

Губернатор совместно с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым посетил экспозицию, а также палаточный городок, в котором разместились участники форума.

Образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья» проходит с 9 по 29 июля в Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене организовано шесть образовательных направлений-кампусов: «АРТ-кластер», «Гражданская активность», Business Camp, «МЕДИАсфера», LIFEstyle, #ЯволонтерМО. Ребята совместно с наставниками разбирают различные кейсы, занимаются спортом, посещают практические семинары и лекции.