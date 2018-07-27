РИАМО - 27 июл. В подмосковном Жуковском продолжается благоустройство пешеходной части улицы Федотова и набережной реки Быковки, в этом году работы выполнят на территории порядка шести гектаров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Первый этап благоустройства пешеходной части улицы Федотова и набережной реки Быковки протяженностью 1 километр, а также отрезка улицы Фрунзе, тянущегося вдоль сквера, провели в прошлом году.

«В 2018 году в подмосковном городе Жуковский продолжатся преобразования. В этом году пространства будут дополнены зонами отдыха, современным освещением, озеленением. Общая площадь благоустройства составляет порядка шести гектаров», – сообщил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Вдоль берегового склона в районе улицы Федотова появилось единое прогулочное пространство. Набережная реки Быковки разделена на тихую и активную зоны. Извилистые дорожки создают пешеходный маршрут с видовыми балконами на реку, парковой мебелью, местами для тихого отдыха между деревьями. Пространство насыщено игровыми комплексами для детей разных возрастов, оборудована площадка для воркаута, а также зона для выгула и дрессировки собак.

«В этом году на набережной будут проведены работы по устройству трех лестничных спусков для обеспечения доступа к воде, также пространство будет дополнено озеленением. Благоустроенный километровый береговой склон пользуется большой популярностью среди местных жителей, особенно семей с детьми. Общественное пространство стало новым центром притяжения людей, площадкой для прогулок, общения и отдыха», – отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что работы по благоустройству проходят в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

На улице Фрунзе от места ее пересечения с улицей Гагарина до площади перед Дворцом культуры создана новая пешеходная зона, представляющая собой ломаную линию с расширениями для комфортного расположения зон отдыха со скамейками. По обеим сторонам проезжей части обустроена живая изгородь - большие зеленые участки газона разбавляются различными многолетними цветниками. Для автомобилистов организованы дополнительные парковочные места.

В рамках второго этапа благоустройства на пересечении улиц Фрунзе и Маяковского запланирована зона отдыха с протяженной скамьей, ориентированная как на сквер, так и на Дворец культуры, площадь перед которым также будет реконструирована – тротуарная плитка двух цветов сменит существующее асфальтовое покрытие, предусмотрена высадка новых деревьев.

Проект благоустройства общественных пространств разработан архитектурным бюро «Базис».