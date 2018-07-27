РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Сотрудники полиции в Балашихе по горячим следам задержали подозреваемого в совершении кражи 600 тысяч рублей, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«В Дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные проникли в его квартиру, на улице Октябрьская, и похитили 600 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.