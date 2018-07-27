РИАМО - 27 июл. В столице возбудили уголовное дело по факту угона двух КамАЗов, которые перегнали в Ленинский район, злоумышленники задержаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

Злоумышленники перегнали похищенные КамАЗы на частный участок в Ленинском районе, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

«В ходе проведения силовой операции сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве совместно с сотрудниками полиции задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 25 до 27 лет», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело, похищенные автомобили изъяли.