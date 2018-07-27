РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июл. Управляющая компания «Жилсервис» из Королева заняла 23 место в Подмосковье по итогам рейтинга за первое полугодие, сообщается в Instagram-аккаунте компании.

Управляющие компании оценивались по таким критериям, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов; качество содержания подъездов и дворовых территорий; наличие высокой платежной дисциплины по расчетам с ресурсоснабжающими организациями; организация работы диспетчерского обслуживания населения через единые диспетчерские службы; выполнение ремонта подъездов; бесперебойная поставка коммунальных услуг.

«Всего в расчете рейтинга учитывалось 13 критериев оценки. Перечень всех критериев оценки жители Подмосковья выбрали сами интернет-голосованием на портале «Добродел», которое прошло весной этого года (2018 года – ред.). Управляющая компания «Жилсервис» заняла 23 место по итогам рейтинга управляющих компаний Подмосковья за первое полугодие 2018 года, который опубликован на портале «Добродел», – говорится в сообщении.

Всего в областной рейтинг вошли 928 управляющих организаций Московской области.