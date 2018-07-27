РИАМО - 27 июл. Завод по производству детских товаров и бумажной продукции общей площадью более 87 тысяч квадратных метров реконструируют и откроют к марту 2020 года в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на очередной этап реконструкции объекта производственного назначения в городском округе Ступино, в части расширения производственного корпуса. Общая площадь объекта после реконструкции составит более 87 тысяч квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Внутри здания разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Застройщиком объекта является ООО «Кимберли-Кларк». Объем инвестиций составит порядка 350 миллионов рублей.

Реконструкцию планируется завершить до марта 2020 года. В результате будет создано 50 новых рабочих мест.