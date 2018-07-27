РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. В подмосковном Красногорске на берегу реки Баньки появились забор и таблички, запрещающие проход местным жителям.

Ранее в группе «Павшинская пойма Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» жители сообщили об этом. По их словам, ограждения установили этим летом.

«По информации, полученной от советника главы по вопросам Павшинской поймы Владимира Леонова, данный участок находится в частной собственности ООО «РФСК». Ранее на этой территории располагался строительный городок, в настоящее время там остался строительный мусор. Пока не принято решение по дальнейшему использованию данного участка, в целях безопасности собственник принял решение огородить его», – сказала руководитель рабочей группы при администрации горокруга Красногорск по обращениям жителей в соцсетях Елена Прочаковская.

Также она отметила, что по информации сотрудников территориального отдела №29 Госадмтехнадзора Московской области по горокругу, прибрежная зона не перекрыта.

«Собственник огородил свою территорию, через которую ранее ходили жители», – заключила Прочаковская.