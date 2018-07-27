РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Московский губернский театр закрыл пятый юбилейный сезон в доме культуры «Балашиха» показом спектакля «Маленький принц», сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, побывавшая на спектакле.

«Театральный сезон для Московского губернского театра – это более 400 спектаклей, сыгранных в Подмосковье с участием актеров театра и большим Губернаторским оркестром Московской области. Это более 100 полномасштабных спектаклей, которые были сыграны в домах культуры Подмосковья – от ближайших городов до самых отдаленных территорий. И я поздравляю Московский губернский театр с закрытием театрального сезона – спасибо вам за хорошее настроение, которое вы дарите зрителям!» – сказала Косарева.

Спектакль «Маленький принц» с участием художественного руководителя театра, народного артиста России Сергея Безрукова собрал аншлаг в доме культуры «Балашиха».

«В детстве Маленький принц мечтал стать художником, я хотел быть военным, играл в войнушку. Мальчишка, одним словом. Но с пяти лет я уже оказался в театре, и когда отец стал со мной заниматься, я искренне полюбил ощущение театра. Наблюдая за отцом, я понимал – вот оно, настоящее искусство», – сказал Безруков после спектакля.