РИАМО – 27 июл. Президент России Владимир Путин заявил, что считает встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом полезными, при этом он подчеркнул, что считает большим плюсом стремление главы США выполнять свои обещания, передает Газета.ru.

«Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных избирателям», — заявил Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Путин подчеркнул, что темы, которые обсуждаются на этих встречах, касаются многих государств мира.