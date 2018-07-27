РИАМО – 27 июл. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и 30 июля, снизился на 47,39 копейки до 73,34 рубля, курс доллара увеличился на 2,55 копейки до 62,97 рубля, сообщает Газета.ru.

«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась, по сравнению с показателем на пятницу, на 19,93 копейки, составив 67,63 рубля», - говорится в сообщении.

Данные Московской биржи свидетельствуют о том, что Фондовый рынок России открылся снижением.

Индекс Московской биржи снизился на 0,03% и составил 2292 пункта. Индекс РТС просел на 0,2% до 1147 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03%, составив 69,63 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре увеличились на 0,01% — до 74,55 доллара за баррель.