РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В деревне Харитоново подмосковного Подольска 28 июля устроят праздник в честь святого князя Владимира, на котором проведут конные состязания, игры и конкурсы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник благотворительного центра при храме села Сынково.

На территории подворья храма Иоанна Богослова села Сынково в деревне Харитоново с 25 по 31 июля для детей организовали православный тематический лагерь «Князь – владимирская застава». Участники живут в палатках в стане, обучаются верховой езде, джигитовке, спортивным играм (волейболу, теннису), ремеслам, совершают паломнические поездки в монастырь.

«В лагере 28 июля пройдет празднование памяти святого князя Владимира. С 8:00 до 10:30 состоится богослужение в храме Сынково, после которого детям разрешат звонить в колокола. В 14:00 на поле рядом с подворьем в Харитоново начнутся детские спортивные эстафеты, в 16:00 – конное выступление и соревнования, чаепитие, хороводные игры», – сказал сотрудник.

Соревнования проведет конный клуб «Святой князь Владимир». В клубе используют лошадей старинной вятской породы, являющейся национальным достоянием страны, но очень немногочисленной. Клуб принимает активное участие в ее возрождении. Эти лошади обладают необычной мастью – саврасой или мышастой, некрупные, добронравные, общительные, доверяющие человеку.