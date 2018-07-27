РИАМО - 27 июл. Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте трех граждан Сирии, которые проходят обвиняемыми по делу о гибели командира Су-25 майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории, сообщает ТАСС.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Шрейба Мурада Джума меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», - сказала представитель суда.



Также Басманный суд заочно арестовал обвиняемых по этому делу Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата. Всех троих объявили в международный розыск. Срок содержания под стражей для них будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания в РФ.



«В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются в убийстве и попытке убийства (статья 105 УК РФ), участии в вооруженном формировании (статья 208 УК РФ), надругательстве над телами умерших (статья 244 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ)», - уточняется в материале.



Су-25 был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии. Приземлившись после катапультирования, летчик Филипов вел неравный бой с боевиками и после окружения подорвал себя гранатой.