РИАМО - 27 июл. В связи с продлением сроков строительных работ на Международной улице с 31 июля по 28 августа полностью перекроют часть Среднего Международного переулка в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Перекрытие в связи с продлением сроков строительных работ на Международной улице. Участок: Средний Международный переулок от пересечения с Международной улицей до дома 17, корпус 1, по Международной улице, с 31 июля по 28 августа», – отмечается в сообщении.

На участке будет полностью перекрыто движение в круглосуточном режиме.



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