РИАМО - 27 июл. «Черный список» таксистов, который могут создать в Москве, не поможет решить проблему агрессивных водителей, так как не всегда будет основываться на объективной оценке, сообщил РИАМО в пятницу председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Мосгордуме предложили создать «черный список» таксистов, куда вносились бы данные о водителях, на которых со стороны пассажиров неоднократно поступали жалобы на агрессию и рукоприкладство.

«Отрицательно отношусь к инициативе. Дело в том, что не помогут никакие списки, так как оценка не всегда будет объективной. Это будет происходить так: если не понравился мне человек, то я его в «черный список» занесу», - сказал Смирнов.

Он отметил, что таксистов нужно проверять на психологическую составляющую.