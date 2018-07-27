РИАМО – 27 июл. Россия заинтересована в налаживании экспорта мясной, рыбной продукции, сахара и масла в Южно-Африканскую Республику и ожидает аккредитации отечественных производителей другой стороной, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Ветеринарная служба южноафриканского государства должна в ближайшее время аккредитовать российских производителей мясной и рыбной продукции. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области аквакультуры и рыбного хозяйства будет подписано в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с государствами Африки в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, связи, геологии и недропользования.