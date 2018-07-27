РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В больницу Подольска из Шатуры вертолетом доставили 69-летнюю женщину, у нее обожжено 25% поверхности тела, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Из города Шатура в больницу Подольска 26 июля на вертолете санавиации госпитализировали женщину 69 лет с ожогами живота и ног I-III степени, обожжено 25% поверхности тела», – говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.