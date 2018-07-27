РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Жителю Балашихи, похитившему в Павловском Посаде 10 аккумуляторных батарей из технического помещения одного из операторов сотовой связи, грозит срок до 5 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы МО МВД России «Павлово-Посадский».

«В дежурную часть МО МВД России «Павлово-Посадский» поступило сообщение от представителя одного из операторов сотовой связи о том, что из технического помещения базовой станции, расположенной в деревне Стремянниково, похищены аккумуляторные батареи в количестве 10 штук. Общая сумма материального ущерба составила более 120 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Похитителем оборудования оказался безработный 35-летний мужчина, проживающий в деревне Павлино городского округа Балашиха. Ранее он не имел судимостей.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет.