РИАМО - 27 июл. На Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в предстоящие выходные будут работать выделенные полосы для общественного транспорта из-за закрытия участка Филевской линии метро, водителей призвали не выезжать на «выделенки», говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

В связи с закрытием участка Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцево» и закрытием станций «Студенческая», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Фили», «Кутузовская» для выполнения работ по реконструкции будут работать компенсационные автобусы маршрута «КМ1» и «КМ2».

«Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные дни 28 и 29 июля», — говорится в сообщении.

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.

Движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метро прекратится 28 и 29 июля из-за проведения капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры.

Филевская линия – одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна специально планируются на выходные дни, чтобы затронуть минимальное количество пассажиров.