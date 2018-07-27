РИАМО - 27 июл. Полицейские на севере Москвы задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств, при себе у женщины было более 50 свертков с героином, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Маршала Федоренко задержали ранее судимую 39-летняя москвичку.

«Во время досмотра у женщины обнаружен и изъят 51 сверток с порошкообразным веществом. Экспертизой, проведенной в рамках возбужденного уголовного дела, установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое вещество – героин, общей массой около 200 граммов», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленница приобрела наркотическое вещество через закладку для дальнейшего сбыта.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.