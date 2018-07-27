РИАМО - 27 июл. Пользователи соцсетей с нескрываемым энтузиазмом встретили новость о том, что место съемок скандального телепроекта «Дом-2» в Москве будет отдано под строительство новой дороги. Последовавшее за этим заявление столичных властей, что для шоу предложат новый участок, вызвало среди интернет-комментаторов шквал негодования.

Ранее в СМИ появилась информация, что собственника участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», уведомили об изъятии земель. Участок необходим для строительства дороги из Саларьева в Марьино. Также предполагается, что рядом с площадкой телепроекта появится остановка скоростного трамвая.

«Дом-2» сносят. Святая инквизиция выполнила свой долг», - резюмировала пользовательница Twitter с ником @KNCqBLaXWSB3ssh.

Пользователь @SlyHedge признался, что известие о сносе съемочной площадки он принял с облегчением.

«Моя, и не только моя идея раскатать бульдозерами это «гнездо» («Дом-2») становится реальностью», - отметил комментатор.

По мнению @comrade_major, демонтировать место съемок скандального шоу необходимо исключительно «двумя залпами ракет».

Когда в столичном департаменте развития новых территорий сообщили, что в течение двух месяцев предложат для съемок реалити-шоу «Дом-2» новый участок, настроения в Сети изменились.

«Вы напрасно радовались... Эта музыка будет вечной: телепроекту «Дом-2» предложат новую съемочную площадку», - прокомментировала @FirstMagicDate.

Пользователь @russian_174 предложил отдать под съемки какое-нибудь «болото».

«Бардак был и остается, только его уже переносят на другую площадку под названием: «Дур-Дом-2», продолжение следует!!!» - негодует @xPot0KGc6fqE22S.

Вместе с тем среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто не интересуется судьбой этого реалити-шоу.

«Дом-2» еще существует. Вот так проснешься один день и узнаешь, что «Санта-Барбару» тоже еще снимают», - написал @zuppuz.