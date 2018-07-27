РИАМО - 27 июл. Свыше 380 пациентов в Подмосковье получили препараты по системе риск-шеринг при проведении противовирусной терапии гепатита С за прошлый год в рамках реализации пилотной программы, сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель гепатологического отдела МОНИКИ Павел Богомолов.

«В рамках проекта препараты для противовирусной терапии гепатита C предоставлялись 389 пациентам. Мы взяли за основу итальянский подход в распределении рисков: государство выбирало инновационные препараты, и если лечение было удачным, оплачивало поставщикам стоимость этих препаратов. В одном из проектов в 2017 году излечение было достигнуто у 87% пациентов, в результате чего фармбизнес не получил чуть менее 5 миллионов рублей», - сказал Богомолов.

По его словам, программа риск-шеринга была запущена в Московской области в 2017 году, основным партнером проекта стала компания «Биокад».

Риск-шеринг - это часть глобальной программы изменения парадигмы оказания медицинской помощи, когда оплата осуществляется не за процесс, а за результат. Если документируется излечение пациента, тогда осуществляется оплата фармкомпаниям за поставленные препараты. Если пациент не излечился, предполагаемая форма госконтракта позволяет уменьшать его стоимость ровно на то количество препаратов, которые не помогли пациентам вылечиться.

Более 600 пациентов прошли противовирусную терапию гепатита С в МОНИКИ с начала 2018 года>>