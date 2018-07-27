РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили работников сферы торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, они пожелали им здоровья и добра, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске осуществляют свою деятельность 2 тысячи стационарных объектов розничной торговли, 445 объектов нестационарной торговли, пять рынков, 43 торговых центра и комплекса, 280 объектов общественного питания, 872 объекта бытового обслуживания и 701 оптовой торговли. В этой сфере работают более 28 тысяч человек. По итогам 2017 года товарооборот объектов потребительского рынка Подольска составил 82,4 миллиарда рублей. У жителей востребованы выставки-ярмарки товаров народного потребления, где можно приобрести в шаговой доступности различные товары российских производителей. За четыре последних года организовали 466 таких ярмарок.

«Желаем работникам сферы торговли дальнейших успехов и благополучия. Пусть ваш труд будет уважаем, а работа становится источником положительных эмоций. Пусть внимание и доброжелательность к людям всегда будут визитной карточкой предприятий торговли городского округа Подольск. Удачи, здоровья, мира, добра и счастья вашим семьям!» – говорится в сообщении.

Без торговли трудно представить себе жизнь современного общества. Именно изменения на рынке товаров и услуг в соответствии с запросами покупателей и потребителей дают новый импульс развитию экономики муниципалитета, повышению уровня жизни населения.

Современный стиль обслуживания – это не только красивые яркие витрины, но еще и вежливость, и добрая улыбка, и помощь покупателю, и новые технологии продвижения товаров. Сотрудники предприятий торговли городского округа Подольск соответствуют самым высоким требованиям времени. Эту эстафету профессионализма они переняли у наставников-ветеранов, что подтверждено их успехами на высоких конкурсах профессионального мастерства.

День работников торговли отмечается в России в каждую четвертую субботу июля. Праздник был введен на территории РФ в 2013 году. В текущем году чествовать сотрудников отрасли будут 28 июля.