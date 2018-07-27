РИАМО - 27 июл. Крытые манежи для футбольных тренировок могут построить на базах сборных чемпионата мира по футболу – 2018 в Подмосковье, где будут работать детские спортивные школы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев и полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в пятницу проконтролировали работу тренировочного комплекса в подмосковных Бронницах.

«На этих базах будут работать детские школы. Все тренеры и дети просят манежи, зимой эти поля могут использоваться, но не так эффективно. Думаем про манежи, как построить несколько манежей зимой, чтобы ребята не прекращали свои тренировки», - сказал Воробьев журналистам.

Как отметил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков, на этих новых современных стадионах будут заниматься более 5 тысяч детей. Зал пресс-конференций тренировочной базы сборной Аргентины в Бронницах переоборудуют в зал фехтования.

Как уточнили в пресс-службе министерства спорта и физической культуры региона, концепцией наследия ЧМ предусмотрено использование тренировочных площадок «Сатурн», «Строитель», «Москвич», «Авангард», «Глебовец», «Гучково», «Яхрома», «Родина», «Металлург», МОУДОД СДЮСШОР имени А. Сыроежкина. На них располагаются детско-юношеские школы олимпийского резерва по футболу, также они станут площадками для тренировочных занятий и матчей любительских и профессиональных команд, спортивно-массовых мероприятий.

На тренировочных площадках после завершения ЧМ запланированы замена натурального газона на искусственный (на двух площадках), устройство легкоатлетической инфраструктуры, устройство площадок воркаута и переоборудование площадок для иных видов спорта.

Московская область в период чемпионата мира по футболу стала местом проживания и тренировки девяти национальных сборных-участниц мирового футбольного первенства (Россия, Мексика, Перу, Аргентина, Бельгия, Франция, Иран, Португалия и Тунис).

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые в истории принимала Россия. Он проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля.