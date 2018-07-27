РИАМО - 27 июл. В подмосковных Химках сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже партии кофе со склада в микрорайоне Сходня, сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился представитель коммерческой организации с сообщением о том, что неизвестные с территории склада в микрорайоне Сходня похитили принадлежащий организации товар – кофе. Сумма причиненного материального ущерба составила более 3 миллионов рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении кражи установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 29-летний житель Санкт-Петербурга», – сказала Петрова.

По ее словам, полицейские установили, что молодой человек, используя поддельные документы на свое имя и накладные, заехал на грузовом автомобиле на территорию склада и загрузил товар. После чего на трассе он передал автомобиль с грузом неизвестным ему людям, получив вознаграждение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию соучастников.