РИАМО - 27 июл. Инспекторы ГИБДД задержали в городском округе Ликино-Дулево двух молодых людей, у каждого из которых оказались с собой запрещенные наркотические вещества – MDMA и метамфитамин, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«25 июля 2018 года в 14:10 оперуполномоченным общественной наблюдательной комиссии совместно с инспекторами ДПС ОГИБДД в ходе проведения оперативно-профилактической операции в городском округе Ликино-Дулево, на Ленинском переулке остановлена автомашина Skoda под управлением мужчины 1993 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 6,85 грамма MDMA (метилендиоксиметамфетамина) «d,L-3,4-метилендиокси-М-a-диметил-фенил-этиламин».

«В качестве пассажира в автомашине находился мужчина 1992 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,19 грамма метамфетамина «первитина», - добавил собеседник агентства.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и части 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

В отношении пассажира автотранспорта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Оба нарушителя задержаны.