РИАМО - 27 июл. Кубок Акинфеева среди футбольных команд из регионов Центрального федерального округа планируют организовать в Подмосковье в конце августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев и полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в пятницу проконтролировали работу тренировочного комплекса в подмосковных Бронницах.

«Мы решили провести первенство ЦФО по футболу среди юных спортсменов 2005 года рождения. Кубок Акинфеева 21-22 августа у нас в Подмосковье. Надеюсь, что каждый регион пришлет своих ребят. У нас шикарные условия - здесь жила и работала сборная Аргентины, а в Раменском - Португалия. Вся инфраструктура готова», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что на подготовленных к мундиалю полях работают детские спортивные школы.

«В ЦФО входят 18 регионов, уже восемь команд заявились, это еще не полный список», - отметил в свою очередь Щеголев.

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