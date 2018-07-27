РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец 28 и 29 июля во время рейдов будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах горокруга, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в выходные дни, 28 и 29 июля, проведет профилактические рейды «Нетрезвый водитель». Они направлены на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составляет 30 тысяч рублей. Также водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель нарушает закон во второй раз, ему выпишут штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишат свободы на срок до 2 лет.