РИАМО - 27 июл. В Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном и Восточном административных округах построят по одному новому переходу, а в Центральном административном округе начнется проектирование трех пешеходных переходов через Московское центральное кольцо (МЦК), говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, началось строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦК», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На надземном пешеходном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе САО и СЗАО, в районе дома 10 по улице Панфилова уже ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций.

В Северном округе началось строительство надземного пешеходного перехода, который соединит Михалковскую улицу и проезд Черепановых.

В Северо-Восточном округе на надземном пешеходном переходе через проспект Мира, в районе дома 220А, строение 4 завершается устройство опор мостового перехода.

В Восточном административном округе началось возведение опор пролетного строения для надземного пешеходного перехода на улице Пермская, владение 11А, строение 3.

«Кроме этого, ведется проектирование еще трех переходов, строительство которых начнется в ближайшее время», – добавил Бочкарев.

Три новых перехода будут построены в ЦАО в районе дома 10 по улице Тестовская, в районе дома 12, строение 6 на 3-м Красногвардейском проезде и в районе дома 19Б на Шелепихинском тупике.

Строительство всех новых пешеходных переходов планируется завершить в конце 2018 года – начале 2019 года.