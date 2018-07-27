РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в пятницу проконтролировали работу тренировочного комплекса в подмосковных Бронницах, в котором в период мундиаля базировалась сборная Аргентины, передает корреспондент РИАМО.

Главе регионе и полпреду президента продемонстрировали тренировочные залы, столовую, футбольные поля. По просьбе футбольного тренера, Воробьев подписал футбольный мяч, а также пообщался со спортсменами.

«Мы подготовили к чемпионату мира по футболу девять баз, мы их сейчас инспектируем. Здесь шикарные условия, наша задача - организовать новые турниры», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что благодаря тренировочным базам удастся повысить уровень спортивной системы региона.

«Благодаря усилиям области это создавалось. Еще не успела остыть дорога за уезжающими командами - сборными мира, а уже проводятся турниры. Очень важно, чтобы построенные объекты продолжали приносить пользу ребятам», - отметил Щеголев.

СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина в Бронницах, где расположена тренировочная база, включает такие отделения, как футбол, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, фехтование.

Техникум олимпийского резерва в Бронницах - самое большое в стране училище, которое готовит спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. Является основной базой для формирования всех составов сборных команд страны (основной, молодежной и юношеской). Воспитанники училища - главный резерв для сборных команд России.

Московская область в период чемпионата мира по футболу стала местом проживания и тренировки девяти национальных сборных-участниц мирового футбольного первенства (Россия, Мексика, Перу, Аргентина, Бельгия, Франция, Иран, Португалия и Тунис).

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые в истории принимала Россия. Он проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Во время турнира французы тренировались на истринском стадионе «Глебовец».