РИАМО - 27 июл. Международный аэропорт «Шереметьево» стал первым из аэропортов России, достижение которого вошло в Книгу Рекордов Гиннесса – шведская линия в бизнес-зале «Рублев» официально признана самым длинным непрерывным буфетным столом, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Объективность замеров стола обеспечили официальный судья компании «Гиннесс. Мировые рекорды» и независимый геодезист. Длина рекордного шведского стола составила 34 метра. По окончании процедуры фиксации рекорда судья вручила генеральному директору ООО «Шереметьево ВИП» Татьяне Кузнецовой сертификат о достижении.

«Для «Шереметьево» быть представленным в Книге Рекордов Гиннесса – это особая честь. Команда премиального обслуживания аэропорта нацелена на мировые стандарты качества и безупречную клиентоориентированную культуру. Все наши VIP и бизнес-залы имеют авторские дизайнерские и передовые технические решения. Примечательно, что самый длинный шведский стол в мире установлен, по независимым оценкам, в самом лучшем по дизайну бизнес-зале Европы», – сказала Кузнецова на церемонии вручения сертификата Guinness World Records.

В заключительной части церемонии официального установления мирового рекорда представитель «Гиннесс. Мировые рекорды» и руководитель компании «Шереметьево ВИП» открыли на фронтальной части шведского стола памятную надпись золотыми буквами: Welcome to the longest business lounge foodline worldwide («Добро пожаловать к самому длинному в мире шведскому столу в бизнес-зале»).

Бизнес-зал «Рублев», расположенный в Терминале B, признан архитектурным сообществом одним из лучших в Европе. При его оформлении использовались элементы русского архитектурного наследия. В частности, беседки, которые делят зал на зоны, выполнены в форме плетеных луковичных куполов. Дизайн зала разработан всемирно известным бюро «M+R interior architecture».

Площадь зала 2608 квадратных метров, он рассчитан на 456 гостей. К услугам гостей «Рублева» представлены гардеробная комната, комфортные зоны отдыха, рабочая зона, отдельная комната для детей и просторные слипбоксы.

«Шереметьево» уделяет особое внимание совершенствованию услуг премиального уровня. В настоящий момент в аэропорту действуют пять VIP и 13 бизнес-залов. По итогам 2017 года бизнес-залы аэропорта обслужили свыше 2,3 миллионов пассажиров, что более чем на 20% превышает итоги 2016 года.

Международный аэропорт «Шереметьево» – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. ООО «Шереметьево ВИП» является эксклюзивным оператором залов повышенной комфортности в международном аэропорту «Шереметьево».