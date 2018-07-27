РИАМО - 27 июл. Временные перекрытия и ограничения движения введут на проспекте Академика Сахарова в Москве 28 и 29 июля в связи с проведением митингов, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия. Участок №1: улица Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка. Участок №2: проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Период: с 11:00 до 15:00 28 июля, с 11:00 до 16:00 29 июля, полное перекрытие», – говорится в сообщении.

Кроме того, в оба дня с 06:00 до 11:00 будет действовать ограничение движения на проспекте Академика Сахарова в районе дома №9 по одной полосе.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение 28 и 29 июля трех акций против повышения пенсионного возраста. В субботу состоится шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. В воскресенье на проспекте Академика Сахарова запланирован митинг. Кроме того, в субботу в парке «Сокольники» также пройдет митинг.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.